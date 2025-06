En medio de muestras de profundo dolor y respeto, familiares, amigos y seguidores despidieron este martes a la reina de la huaylia, Dina Lucero Yallercco Condori, voz principal de Fragancias de Chumbivilcas. Desde el cementerio de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado, miles de seguidores de Arequipa, Cusco, Huancavelica, y gran parte de las regiones del sur llegaron hasta el sector para este momento.

Desde muy temprano, el cuerpo de la cantante fue trasladado desde el sector 2 de Apipa del distrito cerreño hasta el camposanto, donde ya la esperaban para despedirla.

Al ritmo de la huaylia, una expresión festiva y ancestral del folclore andino, los asistentes rindieron homenaje a una mujer que dedicó su vida a revalorar y visibilizar la cultura y las tradiciones del mundo andino.

En medio del profundo dolor, Ernesto Yallerco (hermano de Dina), aclaró que el entierro en Arequipa se dio por mutuo acuerdo entre ambas familias, de la cantante y su pareja.

“Porque me has dejado a mí solita, donde estás, porque me has dejado hermanita. De mi casa has salido a las 3 de la mañana y dijiste que ibas a regresar y hasta ahora nada. Hasta ahora no puedo creer lo que ha pasado”, dijo la hermana de Dina.

A una sola voz, los asistentes expresaron que “Dina no se va, su voz queda en cada canción, en cada historia que enseño a contar en nuestro idioma con orgullo y con raíz”.

Desde Arequipa, despiden a Dina Yallercco, voz de Fragancias de Chumbivilcas. Foto: GEC.

Como se recuerda, Dina Yallerco falleció la mañana del sábado 7 de junio en un accidente de tránsito en la provincia de Espinar, Cusco. Su primo y animador del grupo, Fredy Llallerco Llallerco, también pereció camino al hospital.

Sucede que la miniván en la que viajaba junto a su agrupación se despistó y volcó mientras se dirigían desde Arequipa a Chalhuanca, en Apurímac.