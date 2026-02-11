El Consejo Regional de Arequipa aprobó ayer la conformación de una Comisión Especial Investigadora por el retraso en la toma de decisiones para la atención a la menor de 10 años en la provincia de Condesuyos, quien fue víctima de violencia sexual y consecuentemente con embarazo de alto riesgo.

La comisión conformada por los consejeros Norma Ortega, Roxana Llamocca, Natividad Taco, Aaron Maldonado y César Huamantuma tendrán 60 días para investigar.

Según el sustento, presumiblemente habría incumplimiento de los protocolos de actuación al no activar oportunamente el procedimiento de aborto terapéutico, pese al respaldo de la norma, por lo que se puso en riesgo la vida de la menor.

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2025, la niña fue trasladada al Hospital de Aplao, donde se determinó que tenía 21 semanas y 5 días de gestación, pero la junta médica resolvió recién el 9 de enero y decidió que no era recomendable proceder con la interrupción terapéutica, ya que había superado, en ese momento, las 22 semanas de gestación.

Por lo manifestado, se fiscalizará las acciones y las medidas de protección que asumieron las diferentes instituciones involucradas entre ellas el colegio en el que estudiaba, la Ugel de Condesuyos, el Centro de Salud de Iquipí, entre otros.

La niña fue trasladada hace dos semanas desde el Hospital Honorio Delgado Espinoza a un alberge de Lima, tras el trámite realizado por la Defensoría del Pueblo.

La niña y su hermana de 8 años fueron víctimas de abuso sexual de su padrastro. El embarazo se descubrió, luego que la menor presentó dolores estomacales y su profesora la trasladó a un centro de salud.

