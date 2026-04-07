Las negociaciones para fijar una nueva tarifa de transporte urbano en Arequipa concluyeron ayer sin acuerdo porque transportistas y dirigentes sociales rechazaron la propuesta de establecer el pasaje en S/ 1.20, mientras tanto el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera anunció que elevará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el acta de cierre del trato directo firmado con las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a fin de que se evalúe la legalidad del ajuste tarifario a S/ 1.30.

El burgomaestre explicó que el procedimiento exige remitir el informe técnico al MEF, que deberá determinar si corresponde o no validar la modificación contractual. “Para nosotros hacer una suba, tenemos que enviar el informe al MEF y ellos dirán si es correcto o no. El procedimiento dice que cuando se hace un trato directo, se firma un acta y esta se eleva con el informe técnico por los contratos de APP, y el MEF dirá si es correcto”, afirmó.

Recordó que los contratos del SIT se rigen bajo un régimen especial, por lo que es el MEF el encargado de emitir un pronunciamiento técnico que determine la legalidad del ajuste propuesto. Esto coloca la decisión final fuera del ámbito municipal, pese a la presión social existente.

Rivera también informó que algunas organizaciones plantearon la posibilidad de dejar los contratos “a foja cero”, una medida que podría generar un caos en el sistema de transporte. “El pasaje sería a costo de cada uno de los transportistas, como un tránsito libre”, señaló.

Pese a la falta de consenso, el alcalde recalcó que las sanciones administrativas contra los transportistas que abandonaron rutas o incrementaron el pasaje a S/ 1.50 de manera unilateral siguen su curso. “Se hizo constatación con Fiscalía y la Policía para verificar abandonos y aumentos de pasaje. Nosotros como municipalidad hemos hecho la fiscalización”, dijo.

DIÁLOGO EMPEZÓ EL 1 DE ABRIL

La jornada de diálogo que concluyó ayer comenzó el 1 de abril y contó con la participación de más de 38 organizaciones sociales, representantes de las empresas concesionarias del SIT y autoridades municipales. Durante las sesiones, se discutieron propuestas y se expusieron las distintas posiciones respecto a la variación del pasaje urbano.

Los transportistas mantuvieron su postura firme en que la tarifa debe fijarse en S/ 1.30, alegando a los costos operativos actuales. En contraste, los dirigentes sociales defendieron que el precio debería establecerse en S/ 1.00, al considerar la situación económica de los pobladores.

En un intento por llegar a un punto medio, el regidor José Suárez planteó un pasaje único de S/ 1.20, tarifa universitaria de S/ 0.60 y pasaje escolar de S/ 0.50 por un periodo de 60 días, mientras se analizaba la posibilidad de un subsidio al sector transporte. Sin embargo, la alternativa no fue aceptada por ninguna de las partes.

La falta de consenso evidenció las tensiones entre los sectores involucrados, que mantienen posturas distantes pese a las mesas de diálogo.

Juan Carlos González, representante de la Coordinadora Política Social, cuestionó el desinterés de las empresas concesionarias del SIT en el proceso. Indicó que solo un consorcio asistió a la última reunión.

MOVILIZACIÓN POR EL PASAJE Y EL AGUA POTABLE

Dirigentes de Cono Norte de la ciudad de Arequipa anunciaron ayer movilizaciones para el miércoles 8 de abril en el Cercado de la ciudad de Arequipa, en desacuerdo con el aumento en el pasaje de transporte urbano y la tarifa del agua. El punto de concentración será la Plaza España y se desplazarán a la Municipalidad Provincial de Arequipa y Sedapar