A pocos días de la segunda vuelta electoral, el vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Francisco Giampietri, pidió a los ciudadanos reflexionar su voto y analizar las consecuencias que tendrá la elección del próximo domingo 7 de junio sobre el futuro del país. Durante una actividad realizada en Arequipa, indicó que no se trata de escoger entre dos candidatos, sino entre dos modelos de gobierno que son distintos.

El marino participó en un evento de la asociación civil Integración Democrática para el Desarrollo del Perú en el Club de Arequipa. Durante su exposición, afirmó que la actual contienda electoral representa una decisión entre un sistema basado en la actual Constitución Política del Perú y otro que, según indicó, responde a una propuesta de izquierda que ha generado crisis en diversos países.

Giampietri señaló que los ciudadanos deben evaluar cuidadosamente el rumbo que tomará el país. En ese sentido, manifestó que los modelos de izquierda han provocado problemas económicos y sociales en distintas naciones, citando como ejemplos a Venezuela, Cuba y Bolivia. “No nos enfrentamos a una elección entre dos personas, sino entre dos sistemas de gobierno totalmente diferentes”, manifestó durante su intervención.

Durante los 42 años de servicio a la Marina de Guerra del Perú, gran parte de ellos en zonas de emergencia, destacó que fue testigo del proceso de pacificación que vivió el país, porque fue parte de ello. Según indicó, la estabilidad y la paz alcanzadas por el Perú son resultados que deben preservarse mediante el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

El exoficial también hizo referencia a la importancia del liderazgo político y señaló que quienes asumen responsabilidades de gobierno deben ejercerlas con el ejemplo. “El liderazgo no se ejerce por decreto, sino con el ejemplo”, expresó al advertir sobre la necesidad de evitar errores cometidos por anteriores autoridades.

La actividad se desarrolló en el marco de un reconocimiento al excongresista arequipeño Reynaldo Roberts Billig, por su participación en la elaboración de la actual Constitución Política del Perú, especialmente en el capítulo referido al régimen económico.