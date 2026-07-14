El fuerte oleaje que se registra en el litoral arequipeño comenzó a afectar los terrenos agrícolas del sector La Calderona, en la provincia de Camaná, donde el mar está sobrepasando y deteriorando el bordo de piedra que protege las áreas de cultivo, según alertaron los agricultores de la zona.

La fuerza de las olas sobrepasa el bordo de piedras, lo que incrementa el riesgo de que el agua de mar ingrese a los sembríos y provoque pérdidas en la producción agrícola, según se ve en el video de Chisme Noticias Camaná.

Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de la Junta de Usuarios, las autoridades y las entidades competentes para que envíen maquinaria pesada y refuercen el bordo de protección.

Los agricultores temen que de no realizarse los trabajos de emergencia, el avance del mar podría inundar los terrenos de cultivo, generando daños económicos para decenas de productores que dependen de la actividad agrícola.

El pedido se realiza mientras el litoral peruano registra un periodo de fuerte oleaje, fenómeno que incrementa el impacto de las olas sobre la franja costera y puede acelerar la erosión en sectores vulnerables.