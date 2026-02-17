Más de tres horas de intensas lluvias bastaron para que varias calles de Arequipa queden convertidas en verdaderos ríos, generando serias dificultades para los peatones y conductores en distintos distritos de la ciudad. Varios buzones de desagüe se desbordaron.

Las precipitaciones se registraron con fuerza en Yura, Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Paucarpata, Chiguata, Pocsi y Polobaya, Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros distritos. En varias zonas, el agua pluvial superó el nivel de las veredas, obligando a las personas a cruzar con dificultad y exponiéndose al riesgo de sufrir caídas u otros accidente, mientras que los vehículos avanzan lentamente por los zanjones de la Av. Venezuela, Av. Ejército, entre otros para no quedarse varados.

Pobladores con dificultades para cruzar calles (Foto: Juan Guillermo Mamani)

El mal tiempo también impactó el transporte aéreo. Debido a la persistente lluvia y la presencia de neblina, se suspendieron las salidas y llegadas de vuelos en el aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón. Los vuelos provenientes de Lima y viceversa fueron cancelados desde las 17:00 horas, dejando a decenas de pasajeros a la espera de una reprogramación.

Avenidas se convierten en ríos en Arequipa, por lluvias de más de 3 horas (Foto: Juan Guillermo Mamani)

La situación podría complicarse con el ingreso de lahar desde el volcán Misti. Según el monitoreo del IGP, el material desciende por la quebrada Huarangueros a una velocidad aproximada de 9.3 kilómetros por hora y por la quebrada ubicada en la avenida Venezuela a 11.3 kilómetros por hora.

Este flujo podría afectar infraestructuras viales como los puentes Jorge Chávez y Santa Rosa, por lo que se recomienda a la población a evitar el trásito por zonas cercanas a quebradas activas y torrenteras.

