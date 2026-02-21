Las intensas lluvias acompañadas de fuertes truenos activaron esta noche, jueves 20 de febrero, el descenso de lahar desde el Volcán Misti hacia varias quebradas que atraviesan la ciudad de Arequipa, generando alerta entre las autoridades y la población.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el flujo de lodo y rocas ingresó por las quebradas San Lázaro, Huarangal 2, Pastores 1, Huarangueros 1, Venezuela 2 y El Pato 1. El material volcánico se desplaza a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, impulsado por la pendiente y el volumen de agua acumulada por las lluvias.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se informó que en el distrito de Yura se registraron 33.4 litros por metro cuadrado de lluvia acumulada, mientras que, en José Luis Bustamante y Rivero, Hunter, Cerro Colorado, Paucarpata, Chiguata, Alto Selva Alegre, Miraflores, el Cercado de Arequipa, las precipitaciones fueron ligeramente menores, pero perjudiciales, pues las calles se convirtieron en ríos.

Sin embargo, el riesgo es constante en todos los distritos de Arequipa con el desborde de todas las torrenteras, tal como sucedió el jueves con el desborde en la quebrada El Chullo en Yanahuara, Los Incas en José Luis Bustamante y Rivero, Venezuela en el Cercado de Arequipa.

VIDEO RECOMENDADO