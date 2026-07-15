Fuertes vientos registrados desde las 7:00 de la mañana sorprendieron a la población de la provincia de Camaná, donde una intensa nube de polvo oscureció los distritos de Nicolás de Piérola, Mariscal Cáceres y José María Quimper, además de afectar la visibilidad en las vías.

El fenómeno dificultó el tránsito de los conductores y provocó daños en algunas viviendas precarias, según reportaron las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios distritales. Hasta el momento, no se han informado personas heridas ni afectaciones de consideración a la vida o la salud.

La Municipalidad de Mariscal Cáceres informó que realiza el empadronamiento a las familias afectadas en los sectores de Santa Rosa, La Curva, Alfonso Ugarte, entre otros.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) el ventarron registrado alcanzó 20 kilómetros por hora en la costa, sin embargo, los pobladores consideran que las ráfagas registradas en Camaná habrían superado esa velocidad debido a la intensidad del evento.

Precarias estructuras colapsaron a causa del viento

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa informó que mantiene el seguimiento de la emergencia, mientras que los equipos técnicos de los gobiernos locales continúan monitoreando la situación en las zonas afectadas.

En las próximas horas se realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto del fenómeno y definir las acciones de respuesta que correspondan.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia mientras persistan las condiciones de viento.