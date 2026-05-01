José Luis Narro Ortiz, gerente ejecutivo de Copasa, realiza campaña política a favor de su candidatura a la alcaldía de Alto Selva Alegre participando de actividades deportivas escolares. El funcionario negó el uso de su horario laboral para presentarse a algunas de estas actividades.

La mañana del viernes 10 de abril, la I.E. Guillermo Mercado Barroso organizó sus olimpiadas internas, en el marco de los Juegos Deportivos Escolares, en el Complejo Deportivo Tripartito. El mismo funcionario compartió días después fotos en las que aparece al interior de un aula repartiendo indumentaria deportiva con su nombre y logo del partido al que pertenece.

De igual forma, el Colegio Andenes de Chilina publicó fotos de la inauguración de sus olimpiadas escolares, en las que nuevamente aparece Narro Ortiz, donde también apadrinó a una clase con su indumentaria deportiva con nombre y logo.

Correo se comunicó con el funcionario, quien manifestó que la semana pasada participó de una actividad, pero en sábado. “Pueden verificar el día sábado, se realizaron las olimpiadas de este colegio y los demás días los que asisten son mis regidores, mis representantes”, sostuvo, añadiendo que no cometería tal “error de novato” al estar inmerso en política por varios años.

Narro Ortiz señaló que está a la espera de su cese formal de la Región, en tanto, continúa aún en funciones.

Por otro lado, la vicegobernadora regional Ana María Gutiérrez recordó que en enero de este año el gobernador regional Rohel Sánchez dispuso que todo funcionario que pretendía un cargo en las Elecciones Regionales y Municipales debía presentar su renuncia, no obstante, Narro indicó que la ley no lo obliga a renunciar, sino a pedir licencia, y precisó que recién en mayo estarán dejando el cargo en la Región.