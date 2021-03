Los ganaderos de La Joya y Santa Rita de Siguas distribuyeron gratuitamente aproximadamente 2 mil litros de leche a los pobladores de La Joya , para no desechar la producción, debido a que el bloqueo de la Panamericana Sur de Arequipa, impide el traslado del producto a las empresas Gloria y Laive.

En un intento de reflexión solicitaron a los transportistas que acatan el paro desde el 16 de marzo, permitir el paso a los ganaderos de esta zona que al día pierden al menos 30 mil litros que pierden a diario.

“Dicen que el paro es de todos y para todos, pero no entienden que al ganadero no se le puede parar, porque se saca la leche todos los días. Vamos a botar miles de litros, tienen que entender que el ganadero no es igual que el transportista, el transportista de pasajeros puede parar, el ganadero no puede parar la producción… desde ahora en la noche se va a botar miles de litros a los canales y desagües, cuando vean un tanque lechero, déjenlo pasar, no sean malos”, dijo uno de los ganaderos.

En toda la región Arequipa se estima que son 8 mil los ganaderos que perderán 900 mil litros de leche a causa del paro , debido a que el producto no se puede acopiar para las plantas de Lima o Arequipa de las empresas Gloria y Laive, debido a que la planta de Majes se encuentra llena y no pueden transportar hacia Lima para el procesamiento y envasado al tarro.

