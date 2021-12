A partir de la primera semana de enero de 2022, el general Víctor Zanabria Angulo dejará de ser jefe de la IX Macrepol para asumir un nuevo cargo en la Dirección Nacional de la PNP, descartando que haya pasado al retiro.

Entre las 18 Resoluciones Supremas firmadas el 29 de diciembre por el Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y el ministro el Interior, Avelino Guillén Jauregui, con las que se pasan al retiro a generales de la Policía Nacional del Perú por causal de renovación de cuadros, no figura el nombre del general Zanabria quien también descartó que vaya a pasar al retiro por invitación.

“A mí me acaban de ratificar en el cargo, es mi tercer año de general y regreso a Lima. Por la antigüedad que tengo debo ocupar una de las Direcciones Nacionales. No me han dado de baja”, sostuvo el todavía jefe de la IX Macrepol tras señalar que su sucesor será uno de los 20 generales recientemente ascendidos.

Pendientes. El jefe de la Macro Región Policial sostuvo que la atención de los casos por violencia familiar ha sido una de las principales falencias de su gestión al mando de la Policía en Arequipa.

“No hemos logrado despertar el interés de las autoridades sobre este grave problema que nos aqueja. Pudimos reducir las denuncias de un 53 a un 49%, pero no es suficiente porque el porcentaje de denuncias sigue siendo alto”, dijo.

Otro aspecto que consideró importante atender es la prevención en salud metal. “Hay que hacer campañas para sensibilización e identificar los factores de riesgo para disminuir los suicidios, no podemos esperar a que la policía vigile los puentes para evitar que ocurran”, dijo el general.

Respecto a los logros, dijo que ha sido positivo reducir la percepción de inseguridad, Arequipa pasó del segundo al octavo lugar y también se ha reducido la victimización de 24 a 13%. “Esto es menos perceptible pues si se siguen produciendo robos la población no lo siente”, remarcó Zanabria Angulo.

Ascensos. Una de las últimas actividades protocolares que presidió el general Zanabria fue la de los ascensos al grado inmediato superior de mil 670 efectivos entre oficiales y personal sub alterno que se desarrolló en el patio de la IX Macrepol, así como en los ambientes de la Policía Fiscal y los colegios Neptalí Valderrama y 7 de Agosto donde asistieron familiares de los agentes quienes participaron en la tradicional imposición de las nuevas insignias de mando.

Sobre los cambios de los oficiales que tendrán a su cargo las diferentes dependencias policiales de la región Arequipa, el general Zanabria dijo que estos se darán la primera semana de enero.