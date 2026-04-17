A siete años de su declaratoria por la UNESCO, el Geoparque Colca y Volcanes de Andagua obtuvo la certificación internacional que garantiza su permanencia por cuatro años más dentro de la red global. Así lo informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, Jorge Meza Cruz, quien destacó que se levantaron todas las observaciones realizadas en evaluaciones previas.

El funcionario explicó que las mejoras estuvieron enfocadas en señalética, promoción, difusión y fortalecimiento académico, además de una mayor articulación con la población local. “Hoy las comunidades entienden que viven en un territorio con un enorme valor geológico, cultural y natural”, sostuvo.

El geoparque se extiende entre las provincias de Caylloma y Castilla, abarcando desde zonas altoandinas como Sibayo y Callalli hasta el Valle de los Volcanes de Andagua. En total, concentra una población aproximada de 110 mil habitantes, aunque enfrenta desafíos como el despoblamiento en sectores de Castilla Alta, donde la migración anual alcanza hasta un 5%.

TURISMO

En el plano turístico, Meza Cruz indicó que durante el 2025 se registraron más de 200 mil visitas, principalmente en el Valle del Colca, lo que dinamiza la economía local. Solo en esta zona se generan alrededor de 30 mil empleos directos e indirectos vinculados al turismo.

Entre sus principales atractivos destacan los conos volcánicos y campos de lava de Andagua, el oasis de Mamacocha y el Cañón del Colca, considerado uno de los más profundos del mundo. A ello se suma la riqueza cultural viva, la andenería preinca e inca y la biodiversidad característica de la región.