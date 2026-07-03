El gerente regional de la Producción, José Morales, informó que no cuentan con los recursos económicos para liquidar los planes de negocio financiados con fondos no reembolsables del Estado, en este caso, los programas de Procompite 3 y 4.

Estos proyectos financiados entre 2020 y 2021 en la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica no se liquidaron en un su totalidad, no superan el 35% de avance, de acuerdo a la información remitida por la comisión investigadora del programa.

El funcionario atribuyó esta falta de recursos a las gestiones pasadas, quienes omitieron dejar presuúesto para realizar la liquidación y el seguimiento a las implementaciones en los Agentes Económicos Organizados (AEOs).

José Morales explicó que tras la implementación en una AEO se dispone de 12 meses para el seguimiento y correcto uso de los bienes y servicios adquiridos, tras lo cual existen 12 meses adicionales para el cierre y liquidación, este último paso no se concretó.

La comisión investigadora de los Procompite en el Consejo Regional de Arequipa presentará el informe final en la segunda sesión ordinaria del presente mes, sin embargo, se adelantó que en el caso de los Procompite 3 y 4 no se alcanzó la liquidación en el 35% de AEOs, confirmando la falta de recursos financieros para el cierre, los cuales tampoco pudieron ser calificados a nivel de la comisión. En el caso de los Procompite 1 y 2 el cierre habría alcanzado solo al 95% de AEOs presentadas.

Pese a estas situación, el funcionario anunció que se solicitarán S/ 17 millones de soles para continuar con el Procompite Tecnológico que se creó en el 2024, el cual se encuentra implementado en su primer grupo de 40 agentes económicos organizados y otros 27 en implementación.