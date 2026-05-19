Pese a los dos casos confirmados de sarampión registrados en estudiantes universitarias de Arequipa, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) descartó que sea necesario retornar a las clases virtuales o imponer el uso obligatorio de mascarillas en instituciones educativas o universidades.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, informó que la estrategia principal para evitar la propagación de la enfermedad está centrada en la vacunación y en la orientación preventiva a la población. Precisó que familiares y personas cercanas a las estudiantes contagiadas ya fueron inmunizados como medida de contención.

Respecto al segundo caso confirmado en Arequipa con el contagio de sarampión, el funcionario señaló que la joven permanece aislada durante siete días, siguiendo los protocolos establecidos para evitar nuevos contagios. Ambas se habrían contagiado en la región Puno, durante los viajes que realizaron en distintas fechas.

En ese sentido, Oporto remarcó que la situación epidemiológica se encuentra bajo control y no justifica medidas restrictivas como el retorno a la educación virtual. Sin embargo, exhortó a usar mascarillas en lugares de concentración de personas, en hospitales, así como el lavado constante de manos.

Oporto también indicó que los escolares de la institución educativa Independencia Americana que retornaron recientemente de Bolivia fueron vacunados preventivamente. Añadió que actualmente Arequipa cuenta con 32 mil dosis disponibles para continuar con la campaña de inmunización.

La Geresa recordó que los adultos que no tengan certeza de haber recibido la vacuna contra el sarampión pueden acudir a inmunizarse gratuitamente hasta los 59 años de edad a los centros de salud. Arequipa, junto a otras regiones del país, fue declarada en emergencia sanitaria por 90 días ante el riesgo de propagación de esta enfermedad.