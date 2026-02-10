Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, se presentó esta mañana ante el Consejo Regional para rendir cuentas sobre su trabajo en el año 2025, pero acudió acompañado de un grupo de trabajadores y una delegación de pobladores del distrito de Characato. Estos últimos, con un banner que decía: “Dr. Oporto, amigo, Characato está contigo. Luchemos por nuestro hospital, tú lo harás realidad”.

Entre los trabajadores que acompañaron al gerente se encontraban Eduardo Cayllahua, responsable de Defensa Nacional; María Solis, directora de Diremid; Emiliana Aro, encargada de Salud Ambiental; y María Angélica Choque Huaco, directora adjunta.

Durante la sesión del consejo, Oporto sustentará el pedido del Gobierno Regional de Arequipa para que se apruebe un acuerdo regional que declare de interés prioritario la alta y disposición provisional de equipos, instrumentos y mobiliario médico de los hospitales Maritza Campos y Camaná. Además, expondrá la necesidad de aprobar una ordenanza regional que establezca un procedimiento excepcional para la alta y distribución de estos equipos médicos y bienes muebles.

Cabe recordar que el Consejo Regional de Arequipa aprobó un acuerdo regional dando facultad al Gobierno Regional para la redistribución de los equipos, provenientes de obras inconclusas, con el fin de evitar el deterioro de los equipos sin ser utilizados.

