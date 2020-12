A tan solo 8 días de terminar el 2020, los consejeros José Luis Hancco Mamani y Harberth Zúñiga Herrera criticaron la gestión del aún presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Tomás Ayñayanque Rosas y al gobernador Elmer Cáceres Llica. Las calificaron de pésimas.

En el caso de Hancco consideró que el trabajo que realizó Ayñayanque estuvo marcado por falta de comisiones investigadoras, iniciativa para fiscalizar al gobernador, gerentes y funcionarios.

“Ha sido una pésima gestión, su desempeño no estuvo en base a las metas y objetivos del Consejo regional (...) no se ha querido interpelar al gerente de Autodema (Marcelo Córdova), al de Transportes (Grover Delgado), se comenten irregularidades”, dijo el representante de la provincia Arequipa.

Con relación a la gestión de Cáceres, Hancco señaló que el trabajo no fue positivo principalmente cuando se buscaba atender las necesidades en Educación, Salud y Saneamiento que tiene la población.

Zúñiga indicó que el presidente del CRA estuvo “al servicio del despacho de la gobernación”. “Debe ser un órgano independiente, esperemos que el próximo presidente sea coherente”, agregó.

Sobre el desarrollo de Arequipa, el delegado fue puntual y aseguró que no se avizora un gran futuro. “La labor del gobernador no es hacer plazas, con esto no digo que no haya apoyo a las municipalidades, no hay obras importantes para la ciudad”, señaló Zúñiga.

Mayor presupuesto para la pago de personal en el GRA

Los integrantes del CRA se reunieron ayer en la última sesión y acordaron aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que para el año 2021 es de más de S/2 mil 304 millones. La mayor parte del dinero será para el pago de personal y obras.

Otro punto a tratar fue que el caso de Dember Muñoz, quien se habría desempeñado como gerente de Salud y director de la Red Arequipa-Caylloma por varios meses, sea informado a la Contraloría, al Órgano de control Institucional del GRA y a la autoridad regional para que apliquen sanciones.

17 informes y pedidos se trataron en última sesión de consejo regional.

Cambios. A inicio de 2021, los delegados deberán elegir a nuevo presidente del Consejo, así como sus responsabilidades.