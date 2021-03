El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no retirará al gerente de Autodema Napoleón Ocsa, bajo el argumento de que su salida significaría un daño al proyecto Majes Siguas II, pese al acuerdo de censura del Consejo Regional.

“Porque es clave para la salida del proyecto Majes Siguas, si lo sacamos, el proyecto se va a bajar… Es un proceso largo, son meses de pérdida (si otro funcionario lo reemplaza)”, justificó ayer el gobernador.

Otro motivo por el que Ocsa no fue removido, según Cáceres Llica, es por la presunción de inocencia y mientras su versión no sea escuchada en el Consejo Regional, así como no hay un informe final de la Contraloría por los presuntos retiros de combustible del proyecto de desembalsamiento de la represa en el Río Colca, el funcionario continuará en el cargo.

“Se le ha destituido sin que sea escuchado, el Consejo Regional no puede ser parcial, considero que es una injusticia que se le destituya”, dijo.

Sin embargo, Napoleón Ocsa no acudió a la citación del Consejo Regional de febrero.

Gobernador tendrá que asumir responsabilidades

El presidente del Consejo Regional, Santiago Neyra, manifestó que el gobernador no tiene el interés de quitarle la confianza, por lo tanto, las acciones administrativas y penales que se cometan en Autodema será responsabilidad del gobernador.

Para no ser destituido del cargo, Oca presentó una reconsideración al Acuerdo Regional de censura y también denunció a los consejeros por abuso de autoridad, pero ambos fueron declarados. improcedentes.

CASOS. Además de la desaparición del combustible, Ocsa tenía que responder por el PAMA de Majes I, mantenimiento de canales en Querque