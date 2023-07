Para el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, la suerte del proyecto Majes Siguas II es consecuencia de las acciones de sus angtecesores, en especial de Yamila Osorio Delgado, porque en su gestión se firmó la adenda 12 con cambios en el proyecto y se establecieron las bases para la adenda 13 que comprende el componente tecnológico.

La autoridad regional manifestó a través de Canal N que, con estos adicionales se desnaturalizó el contrato, pero además se incrementó el presupuesto de 455 millones en el 2015 a 655 millones de dólares a la fecha.

“Presumimos que en ese devenir del tiempo y actuación de autoridades hay indicios de irregularidades y eso debe ser investigado. El hecho de desnaturalizar el proyecto, aceptar todas las condiciones de la concesionaria, no haber actuado cuando la concesionaria se queda solo con la solvencia legal (Cobra) y Cosapi se retiró, las autoridades debieron rescindir el contrato”, dijo.

En esa postura, el gobernador informó que se envió la documentación al Congreso para que investiguen las adendas y las acciones de las exautoridades regionales.

Entre las observaciones, Sánchez resaltó que en el adicional 13 del contrato se estableció que no se puede avanzar la obra si no se aprueba el expediente N°2. El documento fue presentado, pero Autodema aún no lo aprueba, debido a las observaciones que no fueron subsanadas.

De las 370 observaciones del concedente, Cobra solo subsanó 170, porque desde su lectura, las demás no serían cuestionamientos, sino comentarios.

“Si plantean arbitraje internacional, vamos a ir”, indicó el gobernador, tras el pedido de la concesionaria de activar la cláusula de rescindir el contrato y recurrir a un arbitraje internacional para solucionar las controversias.

Mientras la concesionaria aduce que invirtió 205 millones de dólares a mayo del 2023, el gobernador asegura que el Estado pagó 162 millones de dólares equivalente al 57% de los 282 millones de presupuesto que le corresponde, aunque el avance físico de la obra solo llegaría al 27%.

VIDEO RECOMENDADO