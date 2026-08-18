El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, responsabilizó a los proveedores y a deficiencias administrativas por la demora en el pago de los servicios ejecutados durante las emergencias de 2024 y 2025. Aseguró que el Gobierno Regional cuenta con presupuesto para cumplir con estas obligaciones, pero que todavía existen expedientes pendientes de completar.

Sánchez señaló que, en una primera etapa, se atendieron pagos por cerca de S/16 millones, mientras que un segundo grupo continúa en proceso de regularización. Según explicó, algunos proveedores no presentaron toda la documentación requerida y la entidad tampoco completó oportunamente los trámites administrativos. “No basta tener la orden de servicio o la orden de compra”, sostuvo.

El gobernador informó que se dispuso la participación de personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para realizar inspecciones y recopilar información de las intervenciones ejecutadas durante las emergencias, documentación que debe incorporarse a los expedientes antes de autorizar los desembolsos.

Precisó que el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Antonio Carrera Paulette, tiene a su cargo el proceso de regularización y seguimiento de los expedientes pendientes.

Sánchez aseguró que los pagos se efectuarán una vez que los proveedores completen la información requerida y los trámites administrativos queden debidamente concluidos.

MEDIDAS PARA NO REPETIR ERRORES

La autoridad señaló que el Gobierno Regional implementará medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurir durante futuras emergencias.

Entre ellas, indicó que se exigirá a los proveedores presentar la documentación dentro de los plazos establecidos y advirtió que aquellas empresas que no mantengan sus expedientes en regla podrían enfrentar restricciones para contratar posteriormente con el Estado.

La demora en los pagos ha generado malestar entre las empresas contratistas, al punto que algunos proveedores han manifestado su intención de no volver a participar en la ejecución de trabajos de emergencia para el Gobierno Regional.

Frente a ello, Sánchez minimizó el impacto de esta situación y señaló que existen otras empresas capaces de asumir estas labores cuando sea necesario.

Asimismo, afirmó que la gestión regional ya viene adoptando previsiones para garantizar la atención de futuras emergencias y evitar que la falta de proveedores afecte la capacidad de respuesta de la región ante eventos naturales o desastres.