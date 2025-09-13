El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, decidió abrir una cuenta en Kick, plataforma de transmisiones en vivo, en un intento por ampliar su presencia digital. Sin embargo, la estrategia no generó entusiasmo, sino críticas por parte del consejero César Huamantuma quien aseguró que fiscalizará que no se usen recursos públicos para el contenido en dicha red social.

Desde la página de Facebook de Sánchez, se hizo pública la noticia con un encabezado que dice: “¡Rohel ya está en Kick. Conéctate, disfruta contenido exclusivo y comparte para hacer crecer esta comunidad”. Además, se adjuntó una foto del gobernador y el nombre de usuario en la plataforma verde.

CONTROL

Esta decisión fue cuestionada por Huamantuma quien señaló que los trabajadores de la Oficina de Imagen Institucional también estarían gestionando transmisiones en páginas personales del gobernador, usando los recursos y logística de bienes públicos. Asimismo, criticó su acción calificando como una desobediencia a la autoridad electoral.

“El gobernador no está dando el ejemplo sobre lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto, que toda propaganda estatal está prohibida en este periodo. Lejos de corregir, ha vuelto a hacer propaganda. Una entidad como el Gobierno Regional no tiene por qué estar en redes sin utilidad institucional. Lo vamos a fiscalizar”, refirió.

NOMBRE EN KICK

rohel_65 es el nombre de usuario del gobernador en Kick, recién aperturada hace dos días y aún no tiene ningún contenido.