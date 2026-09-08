Gobernador de Arequipa viajará a Chile con gasto de 8 mil 500 soles

El Consejo Regional de Arequipa aprobó por mayoría la autorización de viaje del gobernador Rohel Sánchez, quien participará en la Séptima Conferencia de la OCDE sobre Regiones y Ciudades Mineras, a realizarse en Chile del 26 al 30 de octubre. El gasto asciende a aproximadamente 8 mil 500 soles con cargo al erario regional.

La invitación contempla la participación de Sánchez entre el 28 y 30 de octubre, donde expondrá las acciones impulsadas en Arequipa para vincular la actividad minera con el bienestar de las comunidades.

El plan inicial consideraba 3 mil 500 en pasajes y 1 mil 850 dólares en viáticos. Sin embargo, al tratarse de un viaje de tres días, los viáticos se redujeron a mil 480 dólares que sumados a los pasajes, el gasto total bordea los 8 mil 500.

VOTOS EN CONTRA

Cinco consejeros votaron en contra de la autorización: Fernando Cornejo, Nila Roncalla, Yesenia Choquehuanca, Antonio Ramos y Rigoberto Sarmiento.

Cornejo cuestionó la pertinencia del viaje a pocos meses de concluir la gestión: “Creo que no es sensato, no es el momento, no es necesario. Hay prioridades aquí en Arequipa, el Gobierno Regional tiene muchas cosas por hacer. Por eso voté en contra”, señaló.

Cabe recordar que en marzo de 2024, Sánchez ya realizó un viaje a Canadá para participar en una convención minera. El acuerdo aprobado ahora establece que, al retornar de Chile, el gobernador deberá presentar un informe detallado ante el Consejo Regional.