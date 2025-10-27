Desde Arequipa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, insistió en que la administración de Machu Picchu sea transferida al Gobierno Regional del Cusco, como parte de un proceso real de descentralización. Señaló que la actual gestión centralista limita el desarrollo turístico y que el manejo del santuario debe responder a criterios técnicos y no políticos.

“Pretenden administrar Machu Picchu, pretenden administrar Arequipa, y así estamos en todas las regiones. Queremos que se descentralice y que la administración pase al gobierno regional del Cusco”, afirmó la autoridad regional que llegó a la Ciudad Blanca para el IV Encuentro Macro Región Sur sobre la masificación del gas natural.

Gobernador Insiste con la administración de Machu Picchu

Salcedo propuso la creación de una autoridad autónoma desde la PCM, que integre al Ejecutivo, los gobiernos locales y la sociedad civil, para garantizar una gestión participativa y sostenible. Además, cuestionó la inestabilidad política que, según dijo, afecta no solo la administración de Machu Picchu, sino también proyectos nacionales como la masificación del gas natural.

El gobernador también criticó el monopolio de Concetur en el transporte turístico, calificando el conflicto como un problema social derivado de la falta de una licitación clara. Indicó que el Estado debe intervenir para ordenar la situación y evitar disputas internas entre los propios pobladores.

Finalmente, advirtió que la informalidad y los enfrentamientos “espantan el turismo” y perjudican la imagen del Cusco ante el mundo.

