El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, observó la ordenanza 461 que el Consejo Regional aprobó para que los terrenos de Autodema en Majes pasen a la administración del Gobierno Regional de Arequipa con el fin de formalizar a los posesionarios.

Cáceres Llica decidió no promulgar el proyecto de ordenanza y el fin de semana observó la iniciativa legislativa que fue presentada y defendida por el consejero Veto Bernal, pese a las falencias que evidenciaron sus colegas, en las dos sesiones de consejo, la falta de informe de Autodema sobre los terrenos para la transferencia de titularidad de los terrenos que no serán usados para Majes Siguas II.

El consejero José Luis Hancco señaló que es el resultado de aprobar una ordenanza al caballazo, con el voto dirimente del presidente del Consejo Regional Santiago Neyra, sin considerar los procesos y respaldos que se deben seguir para emitir una norma.

Recordó que tampoco se consideró la Ordenanza 233-2016, done se declaró intangible los terrenos de Majes, hasta que se concluya el proyecto agroindustrial Majes Siguas II.

Veto Bernal Subsanará la observación, pero no reconoce error en proyecto de ordenanza

El autor de la norma, Veto Bernal, no reconoció error alguno de su parte y argumentó que el gobernador no solicitó el expediente para hacer la observación, aunque señaló que está entre sus facultades, por lo que procederá con subsanar para que sea aprobada la norma por tercera vez en la sesión de consejo.

Asimismo, señaló que la opinión o informe de Autodema, no era importante, porque el gerente Napoleón Ocsa, no existe para el Consejo Regional, porque fue interpelado.

“En este momento está interpelado, para el Consejo Regional no existe ese señor. No fue reemplazado el señor Napoleón Ocsa, solamente que el gobernador lo utiliza como confianza de él, pero no del Consejo Regional”, dijo.

El proyecto de ordenanza fue devuelto al Consejo Regional, pero la iniciativa legislativa debe ser evaluada por la comisión de Ordenamiento Territorial o por una comisión especial y en opinión de Hancco, debe ser revisada por esta última, debido a que hay desconfianza en la comisión de Ordenamiento Territorial que preside Veto Bernal.