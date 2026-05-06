El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, realizó un cambio en la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, días después de que la funcionaria saliente, Alejandra Midolo, fuera citada por el Consejo Regional de Arequipa para explicar la situación de la cartera de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OXI).

El 28 de abril el Legislativo regional acordó citar a la entonces gerente de Promoción de la Inversión Privada, Alejandra Midolo, debido a la existencia de proyectos bajo OXI que fueron priorizados, pero que no estaban en convocatoria.

El cambio efectuado por el gobernador regional se dio el 1 de mayo, designando en el cargo a Edson Flores Velásquez, quien hasta el año pasado fue el subgerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, bajo la gestión de Víctor Rivera Chávez.

El nuevo funcionario también ocupó un cargo de confianza bajo la gestión del exgobernador Elmer Cáceres Llica, ocupando el cargo de subgerente de Comunidades Campesinas y posterior a ello fue designado por la exgobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez como gerente Regional de Desarrollo e Inclusión Social hasta el fin de su mandato.

Cabe señalar que este nuevo cambio en la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada obligará a que se tengan que reconformar los comités encargados de los procesos de selección de los proyectos bajo OXI actualmente en convocatoria y por convocarse.

Al respecto, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, negó que el cambio sea para impedir transparencia en la gestión, pese a que una situación similar se vivió cuando el Consejo Regional citó al jefe de Logística y al gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres y que fueron cambiados antes de rendir cuentas.

Los 6 gerentes de Promoción de la Inversión Privada de la gestión 2023-2026:

Edson Waldir Flores Velásquez (1 de mayo del 2026 a la fecha).

(1 de mayo del 2026 a la fecha). Alejandra Midolo Vizcardo de Manheim (15 de diciembre del 2025 - 30 de abril del 2026).

(15 de diciembre del 2025 - 30 de abril del 2026). Viviana Vanesa Valdivia Vizcarra (9 de junio del 2025 - 15 de diciembre del 2025).

(9 de junio del 2025 - 15 de diciembre del 2025). Catherine Milagros Rodríguez Torreblanca (1 de enero del 2025 - 8 de junio del 2025).

(1 de enero del 2025 - 8 de junio del 2025). Óscar Godofredo Champi Alpaca (4 de mayo del 2024 - 31 de diciembre del 2024).

(4 de mayo del 2024 - 31 de diciembre del 2024). Norma Mamani Coila (2 de enero del 2023 - 3 de mayo del 2024).