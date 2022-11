La gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, a menos de cuarenta días para que termine su gestión, no muestra señales de querer solucionar la problemática que existe en el sector salud, toda vez que respaldó nuevamente al gerente regional de Salud, Christian Nova, pese a los diferentes cuestionamientos a su gestión.

La última observación al desempeño de Nova está relacionada con el proceso de reasignación y ascensos de las nueve unidades ejecutoras que administra la Gerencia Regional de Salud, donde se detectó irregularidades en más de 100 puestos asistenciales. A esto se suma la presunta amenaza que denunció el exdirector del hospital Honorio Delgado Espinoza, Juan Carlos Noguera y la no renovación de contratos de más de 300 profesionales de la salud que trabajaron hasta el 31 de octubre.

Aún así, la autoridad regional aseguró que Nova Palomino continuará en el cargo hasta el 31 de diciembre.

“No me arrepiento de nombrarlo como gerente de salud. Las decisiones que se tomaron fueron en beneficio de la población, a pesar de que muchas personas me indicaron los cuestionamientos. ¿Por qué tendría que cambiarlo? No lo haré porque conocí al doctor Nova cuando fui consejera, como gobernadora es otro panorama, donde se tiene que tomar decisiones”, mencionó a Correo.

JUSTIFICACIÓN

La gobernadora respondió a los cuestionamientos contra Nova Palomino y dijo que el sector salud es una de las gerencias más problemáticas.

“En el sector salud hay muchos intereses, hay muchos temas pocos claros que provocan que no se tenga desarrollo y no se mejore la atención a los pacientes. Cuando fui consejera me percaté de esto”, manifestó.

Tampoco considera prudente suspender el proceso de reasignación y ascensos y afirmó que el próximo gobernador, Rohel Sánchez, debe continuarlo, porque la convocatoria se realizó luego de más de veinte años.

En la última sesión del Consejo Regional de Arequipa se aprobó investigar a Christian Nova por los desplazamientos y ascensos que efectuó la gerencia de Salud.

Paralelamente, la secretaria técnica del GRA inició proceso disciplinario contra el funcionario debido a la entrega de bonificaciones a personal no expuesto con la Covid-19 en los meses de mayo, junio y julio de 2020.

