El Gobierno central dispuso la ampliación del estado de emergencia en 179 distritos del país debido al peligro inminente generado por las precipitaciones pluviales. La medida regirá por un período de 60 días, a partir del 6 de abril, con el objetivo de que las autoridades ejecuten acciones inmediatas para reducir riesgos y atender posibles emergencias.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 048-2026-PCM, la prórroga alcanza a varias regiones, entre ellas Arequipa, además de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Respecto a esta región, la medida comprende a 19 distritos distribuidos en cinco provincias. En la provincia de Arequipa se incluyó a los distritos del mismo nombre, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, La Joya, Miraflores, Mollebaya, Polobaya y Quequeña.

Asimismo, en la provincia de Castilla se consideró al distrito de Andagua; en Caylloma a Coporaque, Huambo y Yanque; en Condesuyos al distrito de Andaray; y en la provincia de La Unión a Charcana, Quechualla, Sayla y Tomepampa.

La ampliación de la declaratoria de emergencia permitirá a los gobiernos regionales y locales adoptar medidas excepcionales para mitigar los efectos de las lluvias que aún se registran en lagunas regiones.