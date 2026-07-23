Gobierno aprueba expediente técnico para terminar carretera Negromayo para unir Arequipa-Cusco

El Gobierno nacional aprobó el expediente técnico para culminar la carretera nacional Negromayo–Yauri–San Genaro, una obra paralizada durante varios años que conecta las regiones de Cusco y Arequipa. El presidente de la República, José María Balcázar, entregó ayer la resolución que autoriza el reinicio del proyecto, cuya ejecución está prevista para los siguientes meses, antes de finalizar el 2026.

La culminación de la obra demandará una inversión de S/ 202,2 millones y permitirá concluir la rehabilitación y mejoramiento del tramo Negromayo–Yauri–San Genaro, que forma parte de la carretera Patahuasi–Espinar–Sicuani. El proyecto comprende la intervención de 85,57 kilómetros de la Red Vial Nacional, ubicados en la provincia de Espinar, en la región Cusco.

Según informó el Ejecutivo, la vía facilitará el transporte de pasajeros y mercancías entre el sur del país, fortalecerá la integración territorial y beneficiará directamente a cerca de 34.700 usuarios.

Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, Balcázar destacó que una de las prioridades de su gestión ha sido reactivar proyectos de infraestructura que permanecían inconclusos.

La carretera fue incorporada en 2023 al listado de proyectos paralizados priorizados por Provías Nacional. Posteriormente, se contrató la elaboración del estudio definitivo para ejecutar el saldo de obra pendiente, equivalente al 27,55 % del proyecto total de la carretera Patahuasi–Yauri–Sicuani.

Los trabajos contemplan la colocación de una nueva carpeta asfáltica, el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y acciones para prolongar la vida útil de la infraestructura. El expediente técnico incluye además los estudios de ingeniería, impacto ambiental y arqueología, los cuales ya cuentan con las conformidades correspondientes.

En la actividad participaron los gobernadores regionales de Arequipa, Rohel Sánchez; Cusco, Werner Salcedo; y Puno, Richard Hancco, quienes recibieron simbólicamente la resolución que aprueba el expediente técnico. También asistió el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien informó sobre los avances realizados para hacer viable la culminación del proyecto.

El presidente Balcázar sostuvo que la reactivación de esta carretera responde a la necesidad de fortalecer la conectividad e integración del sur del país, una de las zonas donde se concentra una importante actividad comercial, turística y minera.