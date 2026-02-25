El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, anunció que el Ejecutivo trasfereirá presupuesto para atender los daños ocasionados por las intensas lluvias en la región Arequipa.

Tras su llegada a la Ciudad Blanca y luego de sostener reuniones con autoridades locales y regionales, el mandatario aseguró que las disposiciones no serán solo declarativas, sino que incluirán partidas económicas para garantizar su ejecución, aunque los decretos emitidos ayer, aún no tienen partida presupuestaria.

“Hay una serie de decretos y leyes declarativas, pero en la práctica no hay nada. En este caso debemos emitir decretos que vengan con su partida y no terminen siendo declarativas”, afirmó, en la reunión con el gobernador de Arequipa y alcaldes.

Balcázar manifestó que, en el marco de un estado de emergencia, las acciones de los gobiernos cuentan con sustento legal para agilizar intervenciones y transferencias presupuestales. En esa línea, adelantó que su equipo técnico evaluará las medidas necesarias para responder a los daños en infraestructura vial, puentes y servicios básicos.

El jefe de Estado señaló que su presencia en Arequipa responde a una intervención técnica. “Aquí no se trata de dar declaraciones políticas, vine a atender técnicamente a Arequipa. Debemos aplicar el modelo europeo que prioriza las atenciones de emergencias”, dijo.

Respecto a los distritos que aún no han sido incluidos en la declaratoria de emergencia deberán presentar formalmente su solicitud para ser evaluados, en este caso está la provincia de Camaná por la afectación de cultivos de arroz.

Durante su discurso en la reunión, el presidente también hizo un llamado a la unidad. “Queremos ser un estado propenso a construir una verdadera democracia y no estar divididos”, expresó, tras enviar un saludo a los familiares de las personas fallecidas en los recientes eventos asociados a las lluvias.

El Ejecutivo anunció que se prevé una segunda reunión con autoridades y asesores técnicos para coordinar la modernización de la gobernanza en situaciones de emergencia.

VIDEO