El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) mantiene una deuda estimada de 18 millones de soles con contratistas independientes que atendieron emergencias viales y desastres ocasionados por lluvias intensas y derrumbes, hace un año, señaló ayer el consejero por Castilla, Antonio Llerena Salas.

El legislador informó que existen 54 servicios pendientes de pago, ejecutados en distintos valles de la región.

Tras una reunión con funcionarios regionales para abordar el problema, Llerena informó que las áreas de Presupuesto, Administración, Gerencia General y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) señalaron que existen partidas presupuestarias que podrían permitir atender las obligaciones. Sin embargo, precisó que se necesita concluir la conciliación extrajudicial para formalizar el reconocimiento de las deudas y concretar los desembolsos.

El consejero recalcó su preocupación por la demora, ya que los trabajos se realizaron hace más de un año y los contratistas aún no reciben el dinero. “Las intervenciones permitieron atender emergencias en diferentes valles de Arequipa”, dijo.

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Respecto al financiamiento, Llerena aseguró que los funcionarios descartaron utilizar los saldos presupuestales destinados al pago de la deuda social de los maestros. En su lugar, se buscarían otras partidas para cumplir con los acreedores.

La conciliación extrajudicial es uno de los pasos pendientes para que la deuda quede reconocida. De acuerdo con Llerena, el plazo para terminar este procedimiento vence el 8 de noviembre. En el proceso también participa la Procuraduría, mientras las áreas regionales involucradas deben definir las condiciones para hacer efectivos los pagos.

El consejero advirtió que, si no se concreta la conciliación los contratistas podrían adoptar otras medidas para reclamar sus acreencias.