La Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) del Gobierno Regional de Arequipa aún tiene pendiente la anulación de dos concesiones mineras no metálicas, que abarcan cerca de 1,500 hectáreas y se superponen a terrenos destinados al proyecto Megapuerto de las Américas Corío, pese a que esta iniciativa ya se encuentra en etapa de estructuración a cargo de Proinversión.

Mario Zúñiga, secretario técnico del Comité Directivo de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa, señaló que este tema deberá resolverse en las instancias correspondientes. Recordó que la GREM otorgó las concesiones RJ Buena Vista V y La Perla Texao 5 en enero y agosto de 2025, respectivamente, sin advertir que los petitorios mineros se superponían al área prevista para el proyecto portuario.

Al respecto, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, sostuvo que dichas concesiones deberán ser anuladas; sin embargo, no precisó los plazos ni el procedimiento que seguirá este proceso.

RECLAMOS

Además de la superposición de concesiones mineras, existen personas que aseguran tener derechos sobre terrenos ubicados en Punta de Bombón, dentro de las más de 24 mil hectáreas destinadas al proyecto Corío y sus componentes. Frente a esta situación, Zúñiga descartó que actualmente existan demandas judiciales vinculadas a reclamos de propiedad sobre esos predios.

“Al haberse inscrito en Registros Públicos mediante primera de dominio, no existe ninguna acción. De haberla habido, no se habría concretado la inscripción”, precisó el funcionario, en referencia a los terrenos eriazos registrados a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Por su parte, Sánchez calificó como “seudopropietarios” a quienes reclaman derechos sobre estos terrenos y aseguró que el desarrollo del proyecto portuario no se detendrá.