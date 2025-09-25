Desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se confirmó que aún están a cargo del campo ferial Cerro Juli y asumirán todos los gastos de mantenimiento tras las actividades que se realicen ahí. Además aún no se define la fecha para su transferencia al Fondo de Desarrollo Regional.

El gerente general del GRA, Berly Gonzales, explicó que desde el 5 de setiembre la administración del recinto pasó formalmente al área de Administración y Control Patrimonial. “El jefe de esta área tiene que administrar este bien como cualquier otro del Estado. Si alguien quiere su uso, se tiene que establecer un monto de alquiler”, indicó.

En esa línea, el GRA será responsable de cubrir servicios como agua, luz, seguridad y mantenimiento, con los ingresos que se recauden del alquiler de ambientes. Según Gonzales, se elaborará un tarifario en el Texto Único de Servicios No Exclusivos (Tusne) para el uso de espacios como la explanada, el centro de convenciones o el jardín de la cerveza.

El funcionario precisó que los cobros no serán aplicados a actividades culturales o sin fines de lucro, pero sí a eventos privados o comerciales. “El Estado no tiene por finalidad lucrar, pero sí debe garantizar la sostenibilidad de sus bienes”, subrayó.

Respecto a la transferencia al Fondo de Desarrollo Regional, Gonzales admitió que no hay un plazo definido. “Yo quisiera que sea lo más pronto, porque es un inconveniente tener que estar lidiando todos los meses con el pago de los servicios”, dijo.