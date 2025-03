Los pacientes del hospital Goyeneche y en realidad todos lo que pertenecen al Ministerio de Salud en Arequipa, se han quedado sin la posibilidad de acceder a un diagnóstico por imágenes debido a que el único tomógrafo del sector Salud que había disponible se ha malogrado por la irresponsabilidad de los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Desde hace un mes, el servicio de Tomografía del hospital Goyeneche que recibía a pacientes propios, así como del Honorio Delgado, está cerrado con candado, dado que el equipo comprado en 2020 se malogró, dejando de atender a un promedio de 40 usuarios por día. Quien tenga la urgente necesidad de una tomografía para el diagnóstico de un mal, entre ellos el cáncer, deberá acudir a un servicio particular donde deberá pagar cuando tendría que ser gratuito para los pacientes SIS.

“Yo llevo esperando una semana para que mi familiar pueda hacerse una tomografía y no me atienden porque el equipo está malogrado. Lo único que me dicen es que es responsabilidad del gobierno regional”, dijo uno de los usuarios del hospital.

SIN PRESUPUESTO

La respuesta dada por el personal asistencial es cierta. El personal del área de imagenología del Goyeneche ha requerido desde octubre del 2023 recursos para poder darle mantenimiento al tomógrafo debido a que la garantía del equipo vencía a fines del mismo año.

En el hospital se elaboró una ficha para la Inversión Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOAR) para que el Gobierno Regional de Arequipa destine los recursos necesarios de mantenimiento que garantizaran el funcionamiento del único tomógrafo que tienen, pero nunca lo aprobaron, el expediente está estancado en el área de logística.

Ahora no solo se requiere recursos para tal fin sino también para su reparación y aún no se sabe cuánto demandará.

CONTRATACIÓN

Desde el hospital señalaron que se podría hacer una contratación directa con la empresa Cannon para arreglar el equipo.