El nuevo Centro de Salud de Huancarqui, Castilla, será entregado sin parte del equipamiento médico previsto debido a limitaciones presupuestales y a los plazos que demanda la adquisición de equipos en el extranjero. A pesar de ello, el Gobierno Regional de Arequipa informó que la obra se encuentra en su etapa final de ejecución, luego de más de dos años y medio de trabajos.

“El compromiso del gobernador (Rohel Sánchez), después del mes de marzo de este año, ha sido entregar la infraestructura. Imagino que, en función de esa decisión, se considera que la obra está entrando a su etapa final”, señaló la consejera regional por Castilla, Natividad Taco, quien además expresó dudas sobre la instalación de un ascensor.

INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y REDUCCIÓN PARA EQUIPOS

Cabe recordar que el expediente técnico original, aprobado en enero de 2024, establecía una inversión de S/12 millones 880 mil, de los cuales S/3 millones 183 mil estaban destinados a la compra de equipamiento médico. Sin embargo, una actualización posterior elevó el costo total de la obra a S/14 millones 568 mil, mientras que el presupuesto para equipos se redujo a S/2 millones 877 mil.

Centro de Salud de Huancarqui

La obra tenía un plazo inicial de ejecución de 360 días calendario. No obstante, tras la aprobación de cuatro ampliaciones, se extendió hasta el 31 de agosto de este año. Sin embargo, falta la instalación de puertas y otros trabajos complementarios, labores que demandarán aproximadamente 60 días adicionales antes de la entrega definitiva del establecimiento de salud.

Según el Gobierno Regional de Arequipa, el centro de salud de categoría I-3 tendrá consultorio, farmacia, urgencias, laboratorio, central de gases y su construcción está en la parte final, pero continúan con la ampliación de plazos para la entrega de obra.