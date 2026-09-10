Llegó el día esperado por la afición cusqueña y peruana. Hoy, Cienciano de Cusco se enfrenta al City Torque de Montevideo, en un choque electrizante por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro ‘Papá’ ya sabe lo que es campeonar y alzar esta copa. Es el único equipo peruano en haber salido ganador de la Copa y Recopa Sudamericana los años 2003 y 2004, y esta historia lo precede y lo obliga a jugar un buen papel.

En Cusco y en el mundo la gente no olvida esta hazaña peruana y toman con mucho cuidado el accionar de los rojos en su fortín de Cusco, a más de 3 300 metros sobre el nivel del mar, donde hasta la fecha no han perdido ni un solo partido del torneo internacional.

Es así que el DT Horacio Melgarejo, en una reciente entrevista, confesó parte de su estrategia, la misma que aprovecha al máximo el nivel de rendimiento y de oxígeno en el Inca Garcilaso de La Vega.

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“La altura es un factor importante, pero también hay que saber jugar porque si uno da toques para atrás o al costado, el rival no sufre este factor altura. La altura no tira centros, no cabecea, no hace cambios de frente, es un factor importante si se sabe utilizar con juego directo”, señaló el entrenador argentino en declaraciones a DSports Uruguay.

Entonces queda claro que Cienciano ya tiene todo listo para esta noche. Las entradas están agotadas y los jugadores ya están más que listos. El pueblo cusqueño busca que su equipo siga avanzando, mientras los uruguayos buscan dar la sorpresa.