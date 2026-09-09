Asumen el reto. CESA y Atlético Chanchamayo, representantes de Junín en la etapa nacional de la Copa Perú, cerraron sus planteles y llegan con nuevas piezas para dar pelea en el “fútbol macho”. El campeón departamental y el subcampeón quieren dejar atrás sus campañas anteriores y avanzar lo más lejos posible en el torneo.

El Centro Estudiantil San Agustín (CESA), representante de San Agustín de Cajas, tendrá como conductor al técnico Carlos Gutiérrez y sumó cuatro refuerzos a su plantilla. Jean Pier Núñez y Taywar Oré llegan procedentes de Sumar Motors, mientras que Harby Osorio y Maykol Gonzáles se incorporan desde Defensor Concepción. Con estas nuevas cartas, el “Dios Wanka” buscará darle mayor músculo y variantes a su oncena.

El debut del monarca juninense será en casa, aunque deberá trasladarse hasta Jauja. CESA recibirá a Academia de Fútbol Pepe, representante de Pasco, en el estadio Monumental de Jauja. La misión será arrancar con el pie derecho y hacer respetar la condición de local.

Experimentados

Por su parte, Atlético Chanchamayo, subcampeón departamental y originario de San Ramón, también sacó la billetera futbolera y sumó ocho refuerzos. El equipo dirigido por Bryan Mercado incorporó a Stalin Morales, Piero Taipe, Piero Apolinario y Jesús López, procedentes de Sumar Motors; además de Moisés Garcilazo, de Cormis; Yordi Granados, de Alianza Ahuac; Sebastián Peña, de ADT Tahuishco; y Frank Aivar, de Deportivo Ucrania, estos últimos con experiencia en Liga 3.

El cuadro naranja, conocido como “Playa Hermosa”, tendrá un estreno de visitante frente a Sport Machete, en el IPD Huancavelica. Será una prueba de fuego para medir sus credenciales fuera de casa.

Ambos equipos ya conocen el camino de la etapa nacional, pues participaron en ediciones anteriores. Ahora, con sangre nueva y planteles reforzados van por una campaña de mayor vuelo.