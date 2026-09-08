El fervor futbolístico ha invadido Cusco, mientras los aficionados se preparan para el esperado partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Torque de Montevideo. El encuentro, que promete ser un espectáculo lleno de emoción y adrenalina, ha generado un entusiasmo palpable entre locales e incluso turistas.

Cienciano ha anunciado que las entradas para el partido están prácticamente agotadas, reflejando el gran interés y apoyo de la afición local. Desde que se pusieron a la venta, los boletos han volado de las taquillas y las plataformas en línea, con miles de hinchas asegurando su lugar para presenciar este crucial enfrentamiento.

Los pocos boletos restantes se encuentran disponibles a través de los puntos oficiales del club, es así que se puede apreciar largas filas de fanáticos en las calles. Las entradas digitales ya se agotaron.

EL SUEÑO: LEVANTAR LA COPA, OTRA VEZ

La capital arqueológica de América está viviendo una verdadera fiesta deportiva. Las banderas rojas ondean en cada rincón de la ciudad, y las conversaciones en mercados y plazas giran en torno al partido. Los cusqueños, conocidos por su pasión y lealtad, están más que listos para apoyar a su equipo en lo que esperan sea una noche inolvidable.

Cienciano, con una rica historia en competiciones internacionales, busca sumar una nueva página dorada a su trayectoria. Enfrentar a Torque, un equipo uruguayo que ha demostrado ser un rival digno, no será tarea fácil. Sin embargo, con el apoyo de su afición, el equipo citó que está decidido a darlo todo en el campo de juego.

En tanto, Torque de Montevideo sigue su preparación física en el país de Bolivia, tratando de adaptarse a la altura de los Andes, recordemos que en Cusco jugarán a 3 300 metros sobre el nivel del mar.

DATO:

Cienciano de Cusco ganó la Copa y la Recopa Sudamericana los años 2003 y 2004, venciendo a rivales de la talla de River Plate y Boca Juniors de Argentina, ganador de la Copa Libertadores 2003.