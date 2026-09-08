Con el objetivo de seguir promoviendo la práctica del deporte ciencia y contribuir al desarrollo de habilidades como la concentración, el razonamiento lógico y la toma de decisiones, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Juventud y Deportes, viene impulsando talleres gratuitos de ajedrez dirigidos a estudiantes de instituciones educativas de la ciudad.

Como parte de esta iniciativa, actualmente se vienen desarrollando clases de ajedrez para alumnos del nivel primario de la I.E.P. “San Felipe”, quienes participan en sesiones programadas los días lunes, miércoles y viernes, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m., en la Piscina Gildemeister.

“Esta actividad, que permite a los estudiantes contar con una herramienta educativa y formativa, ya la viene desarrollando la comuna provincial a todos los años a través de los talleres deportivos gratuitos, que cuenta con la preferencia de las familias trujillanas y es una de las disciplinas que cuenta con gran cantidad de inscritos”, explicó Henry Gozzer, subgerente de Juventud y Deportes.

En ese sentido, la MPT invita a las instituciones educativas públicas y privadas que deseen contar con talleres gratuitos de ajedrez a solicitar este servicio ante la Subgerencia de Juventud y Deportes, con la finalidad de evaluar y coordinar la programación de las clases en beneficio de sus estudiantes.