Kidd Voodoo, nombre artístico del cantante chileno David León, llegará a Lima el próximo 16 de octubre de 2026 como parte de la etapa internacional de su proyecto “Euforia”. La presentación está programada en el Centro de Convenciones Barranco y las entradas continúan disponibles a través de Teleticket.

El concierto permitirá al artista presentar en Perú el disco que lanzó el 14 de mayo de 2026 y con el que amplió su propuesta más allá del reguetón y otros sonidos urbanos. “Euforia” contiene ocho canciones y colaboraciones con Mon Laferte, Pablo Alborán y Rels B.

“Este álbum tiene algo muy diferente a todo lo que estaba haciendo. Yo creo que la gente se esperaba otro disco más de reguetón o más comercial, pero estoy muy feliz de haberme atrevido a hacer algo diferente”, señaló Kidd Voodoo en declaraciones recogidas en el material promocional del concierto.

“Euforia”, el lado más personal de Kidd Voodoo

El álbum marca un giro hacia composiciones más íntimas. Entre sus canciones aparecen “Tu Corazón (Para Papá)” y “Llora (Para Mamá)”, además de “En el Suelo”, junto a Rels B; “Dando Vueltas”, con Pablo Alborán; e “Incondicional”, con Mon Laferte.

Kidd Voodoo ha explicado que la producción está relacionada con experiencias familiares y personales que anteriormente no encontraba cómo incorporar a su propuesta musical. En una entrevista con Rolling Stone en Español, el cantante también contó que pensó específicamente en Mon Laferte, Alborán y Rels B al desarrollar el proyecto.

El músico define “Euforia” como uno de sus trabajos más arriesgados y ha señalado que su objetivo no estuvo centrado únicamente en encabezar las plataformas de streaming, sino en desarrollar un disco con una identidad artística distinta.

“Euforia” llevó a Kidd Voodoo al primer lugar de Spotify Chile

El lanzamiento tuvo una fuerte recepción en Chile. A pocos días de su estreno, Kidd Voodoo se ubicó como el artista más escuchado del país en Spotify y todas las canciones de “Euforia” ingresaron entre las más reproducidas del ranking nacional de la plataforma.

“Incondicional”, su colaboración con Mon Laferte, alcanzó el primer puesto del Top 50 de Spotify Chile, mientras “Dando Vueltas” y “En el Suelo” ocuparon entonces el segundo y tercer lugar, respectivamente. Estas posiciones corresponden al periodo inmediatamente posterior al lanzamiento del álbum en mayo de 2026.

El artista también fue reconocido como Artista del Año en los Premios Cordillera 2025, una ceremonia realizada en Chile en octubre del año pasado.

Los conciertos de Kidd Voodoo en el Movistar Arena

Otro de los hitos de su carrera ocurrió en el Movistar Arena de Santiago. El recinto informó que Kidd Voodoo se convirtió en el único artista chileno y el primer sudamericano en realizar siete funciones consecutivas con entradas agotadas en el escenario. Por ese logro recibió el reconocimiento denominado “La Cúpula”.

Diversas publicaciones chilenas contabilizan 12 conciertos agotados en total en el Movistar Arena durante 2025, al sumar sus distintas presentaciones de ese año. Sin embargo, el récord específicamente reconocido por el recinto corresponde a las siete funciones consecutivas con entradas agotadas.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kidd Voodoo en Lima?

La presentación de Kidd Voodoo está programada para el viernes 16 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones Barranco, ubicado en la avenida República de Panamá 220, en el distrito de Barranco. Teleticket señala que el espectáculo podrá comenzar a las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas.

La plataforma registra entradas regulares desde S/115 para Preferencial y S/230 para VIP, sujetas a disponibilidad. El evento permite el ingreso de menores desde los 10 años acompañados por un adulto responsable, de acuerdo con las condiciones publicadas por la ticketera.