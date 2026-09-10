Tilsa Lozano volvió a referirse a la posibilidad de encontrarse con Juan Manuel Vargas en un contexto más profesional.

La exconductora sostuvo que no tendría inconvenientes en conversar con el exjugador si se tratara de una situación laboral y recordó que anteriormente ha coincidido profesionalmente con personas con las que tuvo diferencias.

“Cada uno maneja su carrera como quiere y como puede. Yo no arrugo ante nadie, jamás lo hice, yo le paro ‘el macho’ a quien me sienten al frente. Pero la verdad es una: ¿lo dejarían venir?”, expresó Lozano entre risas.

Sin embargo, Lozano precisó que un encuentro profesional no significaría retomar algún vínculo personal con el exfutbolista.

“Yo no tengo dramas de sentarme por chamba. A nivel personal cambia la historia”, sostuvo.