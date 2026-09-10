Cantando mejor que nunca y con los clásicos tan esperados, nuestra gran Tania Libertad nos regala una nueva oportunidad para compartir un tiempo muy especial e inolvidable el próximo 24 de octubre en el que ofrecerá un concierto de gala, “Gracias a la vida que me ha dado tanto”, producido por DEA Promotora, en el Gran Teatro Nacional.

La artista que se caracteriza por su singular timbre de voz y calidad interpretativa acaba de editar ¡Ay, amor!”, un nuevo disco que reúne canciones no inéditas, pero algunas no tan conocidas en Latinoamérica como debieran. Libertad decidió reversionar desde su propia sensibilidad artística y con su propia producción y arreglos musicales en una propuesta que transita por el bolero, la balada y algunos acercamientos al género urbano.

“Cantaré algunas de estas canciones del disco, sin dejar de lado el resto de mi repertorio que la gente siempre quiere escuchar”, afirma la cantante, quien estará acompañada por una banda pequeña, pero —como ella misma destaca— “que suena poderosa”.

Tania Libertad ofrecerá el próximo 24 de octubre un concierto de gala denominado “Gracias a la vida que me ha dado tanto”

La agrupación musical está integrada por Caridad Herrera (dirección, teclados y coros), Geysi González (teclados, flauta y coros), Mariano Liy (guitarra y bajo eléctrico) y nuestro compatriota, Juanchi Vázquez (percusión y coros).

La visita de Tania Libertad a Lima se ha convertido en una cita esperada anualmente. Para la intérprete de “Tu voz”, “El pastor”, “La contamanina”, reencontrarse con el público peruano es especial.

“Para mí es una experiencia especialmente significativa, pero sobre todo muy placentera. Me gusta mucho compartir con mis compatriotas los pasos que sigo dando dentro de este mundo tan impredecible y cada vez más vertiginoso en que se ha convertido la llamada ‘industria de la música”.

Fiel a una trayectoria marcada por la exploración y la autenticidad, Tania asegura que siempre busca mantenerse en movimiento sin perder de vista su sensibilidad y sus emociones, los cuales le permiten elegir el repertorio que mejor representa el momento que vive como persona y como artista. Las entradas para este esperado encuentro con una de las grandes voces de la música peruana ya están disponibles en Teleticket.