Gobierno Regional de Arequipa inicia mayo con cuatro renuncias de funcionarios

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) comenzó mayo con una serie de cambios en su estructura administrativa tras registrarse cuatro renuncias de funcionarios. A las salidas de José Luis Narro de la Gerencia Ejecutiva de Copasa, Duberly Otazu de la Gerencia Ejecutiva de Autodema y Alejandra Midolo de la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, se sumó recientemente la dimisión de José Miguel Briones a la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

El gerente general del GRA, Berly González, señaló que las renuncias responden principalmente a motivos personales y que corresponde a cada exfuncionario explicar las razones de su salida.

“Sus cartas son muy escuetas respecto a sus motivos personales y, en algunos otros casos, obedecen básicamente a ir mejorando la gestión y preparar el cierre de la gestión, que es lo que necesitamos ir encaminando”, declaró González tras acudir al Consejo Regional de Arequipa la tarde del miércoles.

Aunque evitó precisar si las dimisiones tienen un trasfondo político, tanto José Luis Narro como José Miguel Briones vienen siendo mencionados como posibles precandidatos para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, lo que ha generado especulaciones sobre un eventual inicio de actividades políticas fuera de la administración regional.

González confirmó además que el gobernador regional, Rohel Sánchez, abordó el tema durante una reunión de directorio de gerentes, donde se habría dado disposiciones respecto a la reorganización interna de la gestión.

En relación con la renuncia de José Miguel Briones, el gerente general precisó que la Secretaría Técnica del Coresec no es un cargo de confianza, por lo que ya se inició el proceso de convocatoria para designar al nuevo responsable del área. Según indicó, actualmente se ultiman detalles para que el reemplazo asuma funciones en los próximos días.