Las zonas altas de la región Arequipa enfrentarían una sequía como consecuencia del fenómeno El Niño, según estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Sin embargo, según advirtió el consejero regional por Caylloma, Osias Ortiz, el Gobierno Regional de Arequipa carece de una visión para afrontar esta problemática.

El legislador regional comparó la situación con las acciones ejecutadas en la región Puno, donde se implementaron tres mil reservorios de agua de baja capacidad con el apoyo de diez perforadoras a lo largo del año, con el objetivo de enfrentar una eventual sequía durante el próximo año.

“En Puno han hecho tres mil reservorios de agua para afrontar el Fenómeno El Niño por la sequía, y aquí no estamos en eso. Entonces lo que estamos viendo ahora en el informe (de fiscalización) es que se pueda viabilizar esas máquinas para poder trabajar”, mencionó durante la sesión del Consejo Regional de Arequipa realizada esta mañana.

Aunque Ortiz sostuvo que aún no es tarde para garantizar reservas hídricas en las zonas altas, esta postura contrasta con lo señalado la semana pasada ante el pleno por el gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Antonio Carrera. El funcionario indicó que las fichas de intervención están enfocadas únicamente en trabajos de descolmatación y limpieza de ríos y quebradas, además de que ya no se recibirán nuevas propuestas de los gobiernos locales.

“Yo creo que con esa idea y con esa formación, lamentablemente pues él está viendo que vamos a seguir en el problema de no poder afrontar ese tema de déficit hídrico”, advirtió Ortiz.

Respecto a las zonas donde podría extraerse agua subterránea para la construcción de reservorios, el consejero regional señaló que tanto en Caylloma como en Chivay existen vetas de agua que podrían ser aprovechada.