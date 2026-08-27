Lo que empezó como una denuncia por presuntos “trabajadores fantasmas” en una obra de riego en el distrito de Bella Unión (Caravelí), ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa, terminó en una sanción administrativa de suspensión por 240 días hacia el entonces residente de la obra.

A través de la Resolución Gerencial General Regional N° 598-2026-GRA/GGR, se impuso una sanción al ingeniero Winston Lipa Flores, quien se desempeñó como residente de obra del proyecto de mejoramiento del canal principal de irrigación de Bella Unión.

El castigo que podría ser considerado enble, se originó en agosto de 2024 tras la difusión de audios donde el exobrero Eloy Huamani reveló haber sido incluido de forma irregular en las planillas del proyecto entre junio y julio de ese año, en su testimonio, afirmó que le hacían cobrar sueldos completos sin asistir a laborar. Esta misma situación fue reportada por el alcalde de Bella Unión, Richard Vega, en su momento.

Pese a estas situaciones, el órgano sancionador del Gobierno Regional de Arequipa desestimó en parte la denuncia, centrándose solamente en dos visitas inopinadas realizadas el 15 de julio y 3 de agosto de 2024 por la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias (ORSIT) donde se verificó la inclusión de trabajadores ausentes en el registro de control de asistencia.

“Respecto de la imputación inicial referida a que los doce (12) trabajadores consignados en los tareos correspondientes a las meses de junio y julio de 2024 no habrían laborado durante dichos periodos, la actividad probatoria únicamente permite acreditar de manera objetiva que dichos trabajadores no registraron asistencia efectiva durante la visita inopinada realizada el día 15 de julio (de 2024)”, se señala en la resolución emitida el 19 de agosto de este año.

Es decir, la ORSIT solo consideró que los obreros “fantasma”, coincidentemente, no fueron a trabajar solo esos días de inspección y no se evaluó que en realidad nunca trabajaron en la obra, pero se les pagó como si lo hubieran hecho.

La sanción recae sobre el trabajador de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Región debido a que es el encargado de firmar y revisar la asistencia de los obreros.