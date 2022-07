En enero, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para realizar el secuenciamiento genómico de la COVID-19 que permitiría identificar que variantes son las que causan los contagios y poder adoptar distintas estrategias de salud pública.

Sin embargo, el acuerdo solo ha quedado plasmado en el papel por la desidia de la administración de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez.

Jorge Ballón, docente de Medicina y director del Laboratorio de Biología Molecular de la UNSA, explicó que el acuerdo era que el Gobierno regional debía destinar 500 mil soles para que se pueda secuenciar mil genomas, pero en seis meses no se ha podido hacer ninguno porque el GRA no ha cumplido con entregar los recursos.

“Lo que veo es que hay una clara ausencia de gestión desde el Gobierno Regional de Arequipa para cumplir el acuerdo. El único interés que tenemos es hacer nuestro trabajo para saber a qué nos enfrentamos y a partir de ello establecer qué podemos hacer. No se puede descuidar el secuenciamiento, no podemos estar desarmados”, sostuvo Jorge Ballón quien cuestionó que después de la firma del convenio, desde el GRA no volvieron a contactarlos.