El alcalde de Camaná, Marcelo Valdivia, lamentó la grave situación que atraviesa su provincia con el incremento de contagiados con coronavirus, pero aclaró que otra hubiera sido la realidad si hubieran tenido el apoyo oportuno del Gobierno Regional de Arequipa(GRA).

“Nos han dicho que en 45 a 60 días la planta de oxígeno debe estar instalada, pero yo recuerdo que hace cuatro meses el gobernador, Elmer Cáceres, nos dijo en 15 días. Creo que cuando nos visitan tratan de impresionar, pero creo que no se deberían hacer ese tipo de cosas porque nos crean ilusiones y al final no es cierto”, comentó.

TRISTE REALIDAD

El burgomaestre mencionó que la ambulancia que llevó el GRA el 2020 fue retornada a Arequipa a los 15 días sin haberla usado y lo mismo sucedió con el bus clínica. Las 2 camas UCI que anunciaron de igual manera no se han instalado.

Sobre la planta de oxígeno recordó que días antes de la visita del gobernador regional junto a sus colegas distritales habían acordado hacer la inversión para consolidar ese proyecto, pero ante el anuncio de la autoridad regional lo dejaron de lado y ahora ven las consecuencias porque esa promesa no se ha concretado. ”Camaná esta indignado por esas palabras, por ese ofrecimiento, me callo si no tengo nada no debió decirlo “, exclamó.

En el caso del hospital está paralizado por más de 2 años, pero explicó que del GRA le han comunicado que en 6 meses se estará reiniciando ya que han logrado llegar a un acuerdo con la empresa que estuvo a cargo de los trabajos.