Arequipa también vive las Fiestas Patrias en el marco del 205 Aniversario de la Independencia del Perú, que incluirá el izamiento del Pabellón Nacional, la Misa y Te Deum, y la Gran Parada Militar. Para ello se desplegará un operativo de seguridad, atención médica y restricciones al tránsito.

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa informaron que el viernes 24 de julio se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas a las 8:00 horas. Seguidamente, a las 9:00 horas será la Misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Arequipa y posteriormente, a las 10:00 horas será la Sesión Solemne en el Salón Consistorial.

En tanto, el sábado 25 de julio será la Gran Parada Militar en la avenida Independencia. La Policía informó que de acuerdo con el plan de operaciones, contará con personal suficiente para garantizar la seguridad durante ambas actividades y el orden del público asistente.

EL Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), informó que la organización del desfile ya cuenta con la autorización de la Municipalidad Provincial de Arequipa, luego de presentar el respectivo plan de operaciones.

El recorrido de la Gran Parada Militar se iniciará en la primera cuadra de la Av. Independencia y culminará en la intersección con la calle García Carbajal. Los vehículos de las delegaciones participantes, entre ellas los bomberos, la Policía Nacional y el Ejército, serán ubicados en las cuadras 2, 3 y 4 de la avenida Mariscal Castilla.

En el aspecto sanitario, la Gerencia Regional de Salud declarará en alerta amarilla a los establecimientos de salud cercanos a la avenida Independencia, además de los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche, para responder ante cualquier emergencia.

Asimismo, se instalarán cinco puestos de atención médica a lo largo del recorrido del desfile para atender tanto a los participantes como al público. La medida busca responder de manera inmediata a posibles descompensaciones, considerando que en anteriores desfiles se registró un importante número de estudiantes afectados por el esfuerzo físico y las altas temperaturas.

La Comandancia Departamental de Bomberos participará en la parada militar con una delegación y una exhibición de equipos, aunque mantendrá unidades operativas para atender incendios y otras emergencias que puedan presentarse en la ciudad.

Por su parte, la Cruz Roja también formará parte del desfile con una delegación y vehículos motorizados, además de instalar un puesto de atención integrado por médicos, enfermeras y voluntarios.

Las autoridades también anunciaron restricciones al tránsito. En la avenida Independencia se limitará la circulación vehicular desde el 24 de julio para el armado del estrado oficial, mientras que el 25 de julio el cierre de la vía se aplicará desde la madrugada para el desarrollo de la Gran Parada Militar. Se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y prever sus desplazamientos.