El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones pluviales continuarán de moderadas a intensas en los distritos del sur de Arequipa por los siguientes cuatro días, situación que activará las diferentes quebradas en los distritos de Paucarpata, Chiguata, Pocsi, Polobaya, Characato, entre otros.

El jefe del Senamhi, Guillermo Gutiérrez, informó que las precipitaciones no solo afectarán zonas altoandinas, sino también valles interandinos y costeros, en las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvias en el litoral, principalmente en Islay, Camaná y Caravelí, afectando las quebradas y las vías de comunicación, tal como se registraron en los últimos días.

A este escenario se suma un incremento de la temperatura en la costa arequipeña debido al aumento de la temperatura superficial del mar. Según el Senamhi, los valores podrían superar los 30 grados en los próximos días, generando una sensación de calor en las zonas costeras.

