A pocos días de vencer el plazo para el pago de las gratificaciones por Fiestas Patrias, miles de trabajadores del régimen CAS en el sector público aún no tienen la certeza de recibir este beneficio, debido a que las entidades estatales no contarían con el presupuesto necesario para pagar un sueldo completo, como establece una reciente ley.

La incertidumbre surge porque los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) fueron excluidos del Decreto Supremo N.° 128-2026-EF, que autoriza el pago del aguinaldo para otros regímenes del sector público, como los servidores de los decretos legislativos 276, la Ley de Reforma Magisterial y la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.

Esta exclusión responde a la Ley N.° 32563, aprobada por el Congreso, que reconoce a los trabajadores CAS el derecho a recibir una gratificación equivalente a una remuneración completa en julio y diciembre, en reemplazo del aguinaldo que percibían anteriormente.

Sin embargo, según la información de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, las instituciones públicas aún esperan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorice los recursos para cumplir con este pago. El problema es que el plazo legal para depositar la gratificación vence el 15 de julio.

GRATIFICACIÓN PARA 728 DE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

En el caso de los trabajadores del régimen laboral 728 del sector público y del sector privado, la Gerencia de Trabajo recordó que los empleadores también tienen hasta el 15 de julio para pagar la gratificación equivalente a una remuneración mensual.

Las empresas que incumplan esta obligación podrán ser sancionadas con multas de hasta 143 mil 660 soles, al tratarse de una infracción grave a la normativa laboral.

Las sanciones varían según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados. En las pequeñas empresas inscritas en el Remype, las multas van desde 2 mil 475 hasta 24 mil 750 soles. Para las empresas que no pertenecen a este régimen, las sanciones oscilan entre 8 mil 635 y 143 mil 660 soles.

MÁS DE 200 MIL TRABAJADORES EN AREQUIPA

La Gerencia Regional de Trabajo informó que en Arequipa más de 200 mil trabajadores formales del sector privado y de entidades públicas bajo el régimen 728 tienen derecho a recibir la gratificación por Fiestas Patrias.

Además del sueldo adicional, los trabajadores percibirán la bonificación extraordinaria establecida por la Ley N.° 30334. Este monto equivale al 9% de la gratificación para los afiliados a EsSalud y al 6,75% para quienes cuentan con una Entidad Prestadora de Salud (EPS). La bonificación no está sujeta a descuentos por AFP ni por Impuesto a la Renta.

En tanto, los trabajadores de las pequeñas empresas inscritas en el Remype recibirán el 50% de una remuneración por concepto de gratificación. Este beneficio no alcanza a los trabajadores de microempresas, independientes ni a quienes laboran en la informalidad.