El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) activó la vigilancia zoosanitaria en Arequipa de forma permanente, ante el posible caso de contagio de la influenza aviar, luego que el Gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el país por un plazo de 90 días calendario.

Según el coordinador del Senasa en Arequipa, Waldo Cornejo, en la región aún no se tiene casos del contagio, a diferencia de Lima, donde se confirmó casos de la gripe aviar en los distritos de Carabayllo y Cañete.

La vigilancia permanente será en las avícolas de las provincias de Camaná, Islay y Arequipa, cuyos administradores deben permanecer en alerta, por la llegada de aves enfermos en el litoral arequipeño.

Según la declaratoria de emergencia de la Resolución Jefatural N.° D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada en el diario oficial El Peruano, el Senasa priorizará la intervención en las zonas donde se identificaron los casos para eliminar los focos de infección y evitar que el virus se extienda hacia otras regiones del país, como impacto de El Niño Costero

Entre las principales restricciones, queda prohibido trasladar aves domésticas vivas y productos de riesgo desde las zonas afectadas sin autorización del Senasa. Asimismo, el transporte de aves y productos avícolas dentro del país deberá contar con el respectivo certificado sanitario. También se prohíbe arrojar aves vivas o muertas en espacios públicos, canales, ríos o drenajes, así como realizar peleas de gallos, ferias, exposiciones u otras concentraciones de aves en las zonas bajo cuarentena.

La norma también dispone que las personas eviten manipular aves muertas o con síntomas de la enfermedad sin utilizar equipos de protección personal, debido al riesgo de contagio.

Entre las obligaciones establecidas figura el cumplimiento de las cuarentenas que disponga el Senasa, restringiendo el ingreso y salida de aves, productos, personas y vehículos no autorizados en los predios afectados. Los propietarios también deberán reforzar las medidas de bioseguridad, instalar puntos de desinfección en los accesos, limpiar y desinfectar instalaciones, y reportar de inmediato cualquier signo de enfermedad o disminución en la producción avícola.

Además, en los focos confirmados será obligatorio eliminar las aves y materiales considerados de riesgo, conforme a los protocolos sanitarios del Senasa. La cuarentena solo podrá levantarse cuando se demuestre, mediante evaluaciones técnicas, que ya no existe circulación del virus en los establecimientos intervenidos.