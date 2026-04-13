Habilitan puente Bailey en Yanahuara para restablecer tránsito

El puente Bailey instalado de manera provisional en la zona de Concordia, sobre la torrentera Chullo, en el distrito de Yanahuara, fue habilitado para el tránsito vehicular y peatonal con el fin de restablecer la conectividad entre los distritos Cayma, Cerro Colorado.

Esta infraestructura temporal reemplaza al antiguo puente Concordia, que quedó inoperativo tras ser severamente afectado por el desborde de la torrentera Chullo, producto de las intensas lluvias. La demolición de la estructura fue luego de las inundaciones de las viviendas que se registraron el 19 y 22 de febrero, cuando el aumento del caudal evidenció la insuficiencia del cauce.

La instalación de la estructura metálica terminó, tras demoras en el trabajo, pes a que la Municipalidad Distrital de Yanahuara y el Gobierno regional gestionaron de inmediato el traslado del puente modular ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

La nueva infraestructura tiene una longitud de 15 metros y un ancho de 8 metros, cuenta con doble vía para vehículos y dos pasarelas destinadas al tránsito peatonal.

Sin embargo, los trabajos no concluyeron en su totalidad, según el Gobierno Regional de Arequipa, aún ejecutan trabajos complementarios en una segunda etapa, que incluyen la descolmatación de la torrentera, el acondicionamiento de accesos peatonales, la implementación de rampas para personas con discapacidad y otras obras civiles.